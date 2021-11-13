Hatırlatma aşısı virüs bitene kadar sürecek

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Koronavirüs vakalarının Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık iki sene geride kaldı. Dünyada son yıllarda bu kadar hızla yayılan ve ölümlere neden olan bir başka hastalık görülmedi. Dünya genelindeki bilim adamları bu virüs ile mücadelede en önemli silahın aşı olduğuna işaret ederken, bir taraftan da ülkemizde olduğu gibi yeni aşılar geliştirmeye çalışıyorlar. Türkiye’de uzmanlar eksik aşılı vatandaşlarında risk altında olduğu belirterek, e-nabız sisteminde olmanız gereken aşıların görülebileceğini aktarıyorlar. 2 Biontech aşı yaptıranların, son aşıdan sonra üzerinden 6 ay zaman geçmesiyle hatırlatma dozu olan 3. aşıyı yaptırmaları gerekiyor.

Prof. DR. Özkaya: 3. doz hatırlatma aşısı mutlaka yapılmalı

Gazetemiz Akit’e aşı konusunda merak edilenleri anlatan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 3’üncü doz hatırlatma aşılarının mutlak surette yapılması gerektiğini belirterek, “Virüs doğada ölümcül etkisini kaybedinceye veya normal ölümcül olmayan grip gibi oluncaya kadar düzenli aşı olacağız. Maske, mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam edeceğiz. Bu virüsün ölümcül etkisinden kurtulmanın tek yolu şu an aşı. Normalleşmek için ya herkes enfekte olup doğal bağışık kazanacak ya da aşı ile biz bağışıklığı sağlayacağız. Tüm dünyada dengeleri değiştiren bu virüs hâlâ ölümcül etkisini kaybetmiş değil. 2 yıl içinde tüm dünyada 250 milyon insan bu virüsle hastalandı ve 5 milyondan fazla ölüm bildirildi. Aşıların bulunması ile ölüm sayılarında ve hastalığı ağır geçiren hasta sayısında ciddi azalma görüldü. Elimizde halen bu hastalığı tedavi edecek etkili ilaçlar bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Virüsün ölümcül etkisinden kurtulmanın tek yolu şuan aşı

Bu hastalığı, tüm dünya ve doktorların yaşayarak öğrendiğine vurgu yapan Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti; “İlk zamanlarda 65 yaş üstü insanlar ciddi hastalık ile geldi. Aşılamaya ilk bu gruptan başladık ve ağır hastalık ile ölüm yaşı birden düştü. Aşılama yaşı düştükçe ağır hastalık ve ölüm yaşı da düştü. Şu an ölümlerin tamamı aşısız veya aşılarını tamamlamamış hastalarımızda oluyor. Aradan zaman geçmiş aşıların korumadığını biliyoruz ve o yüzden herkesin, bakanlığımızın açıkladığı aşı takvimine uygun olarak aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Virüs öyle bir değişime uğruyor ki aşı olmayan hastalar ciddi akciğer tutulumu ile geliyor. Hastalığın ilk zamanlarında gebelerde ölüm yokken son aylarda ciddi hastalığa yakalanan gebe ölümleri görüyoruz. Bu aşı çocuklarda ve gebelerde güvenle yapılabilir. Çocuklarda ölüm neredeyse yok denecek kadar az ve bunun devam etmesinin tek yolu erişkinlerimizi ve aşı yaşı gelmiş çocuklarımızı aşılamak. Bir örnek vereyim; Bakin 8 aylık genç gebe hastamız ve bu virüsle enfekte olup ciddi akciğer tutulumu ile yatıyor. 8 aylık hamile ve aşısız hastamız ciddi akciğer tutulumu ile takip ediyoruz”