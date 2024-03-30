  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı

Alman vekil Serap Güler'den itiraf! Türkiye çıkışı: Bize ihtiyaçları yok... Hükümete böyle çağrı yaptı

Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan ABD'li heyetle kritik görüşme

Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!

Ekrem, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Akşener'in 'bana abla demeyin' dediği Özgür Özel'den büyük arsızlık

Erbakan 2 gündür şart sunarken Mehmet Altınöz: Kesinlikle çekilmiyoruz!

Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor! Faşistlik yapan 'göçmen' Özdağ'a okkalı cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli pazarlıkların yapıldığını gördük
Tarih Hatîp Mehmed Efendi'nin vefatı (Ayasofya Camii İmam Hatibi)
Tarih

Hatîp Mehmed Efendi'nin vefatı (Ayasofya Camii İmam Hatibi)

Yeniakit Publisher
2024-03-30 05:58:00 -
Hatîp Mehmed Efendi'nin vefatı (Ayasofya Camii İmam Hatibi)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Ayasofya Camii İmam Hatibi Hatîbi Mehmed Efendi'yi vefatı hayırla yâd ediyoruz.

Geleneksel Türk Ebru tarihimizde çok önemli bir yeri olan Hatib Mehmed Efendi kendi lakabı ile anılmakta olan “hatib ebrusu”nun mucididir. Ayasofya camii imam hatibi olması sebebi ile hatib lakabı ile anılmış olan bu zatın tam adı Mehmed bin Ahmed İstanboli’dir.



Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Hatib Mehmed efendi 1773 tarihinde evinde çıkan bir yangın sonucu ebrularını kurtarmak isterken vefat etmiştir.



Hatib Mehmet efendi sülüs ve nesih yazıyı da öğrenmiştir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23