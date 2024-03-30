Hatîp Mehmed Efendi'nin vefatı (Ayasofya Camii İmam Hatibi)

Geleneksel Türk Ebru tarihimizde çok önemli bir yeri olan Hatib Mehmed Efendi kendi lakabı ile anılmakta olan “hatib ebrusu”nun mucididir. Ayasofya camii imam hatibi olması sebebi ile hatib lakabı ile anılmış olan bu zatın tam adı Mehmed bin Ahmed İstanboli’dir.







Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Hatib Mehmed efendi 1773 tarihinde evinde çıkan bir yangın sonucu ebrularını kurtarmak isterken vefat etmiştir.







Hatib Mehmet efendi sülüs ve nesih yazıyı da öğrenmiştir