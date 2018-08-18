Hatice Merve Tatar kimdir? AK Parti'nin en genç MKYK üyesi olan Hatice Merve Tatar nereli

AK Parti’nin 6. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesine Hatice Merve Tatar seçildi. Hatice Merve Tatar MKYK’nın en genç üyesi oldu. Peki Hatice Merve Tatar kimdir? Hatice Merve Tatar nereli?

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde belirlenen MYK ve MKYK listeleri ilginç detaylarla da öne çıkıyor. Çok sayıda eski bakanın ve Türk siyaseti için ağır topların yer aldığı MKYK'nın en genç ismi Gaziantepli Hatice Merve Tatar oldu. 1997 doğumlu Tatar, önümüzdeki dönemde partinin en üst karar organında görev yapacak. 2016 yılında AK Parti Gaziantep ÜniAK Hanım Komisyonu Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Başkanlığı yapan Tatar, aktif siyaset hayatına 2017 yılında AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.