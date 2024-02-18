Hatice Kolçak uyardı: Dolarda para çıkışı alarmı! Dünyayı şaşkına çeviren artış! 2024 tahminini paylaştı

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak bir kez daha yatırımcıları uyararak işaret etti.

Seçimler sonrasında kıyametlerin kopacağını ifade eden Kolçak hem dolar kurunda hem de diğer yatırım araçlarında dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kolçak, seçimler akabinde dolar kurunun 37-38 TL'ye kadar yükselebileceğinden söz ederek, ekonomiyi ve yatırım araçlarını etkileyecek gelişmeleri yakından takip etmenin bir yatırım stratejisini olduğunu belirtti.

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği dolar kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte 18 Şubat Pazar 2024 döviz kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Doları: 30,83 (Alış) - 30,85 (Satış)

EURO: 33,23 (Alış) - 33,24 (Satış)

STERLİN: 38,74 (Alış) - 38,94 (Satış)

1 DOLAR = 30,85 TL