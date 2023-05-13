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Ekonomi Hatice Kolçak altın ve doları olanları uyardı: Pazartesi bomba gibi patlayabilir, ben olsam bunu yaparım
Ekonomi

Hatice Kolçak altın ve doları olanları uyardı: Pazartesi bomba gibi patlayabilir, ben olsam bunu yaparım

Yeniakit Publisher
2023-05-13 20:38:00 -
Hatice Kolçak altın ve doları olanları uyardı: Pazartesi bomba gibi patlayabilir, ben olsam bunu yaparım

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın, dolar ve borsadaki son duruma ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.

Seçimlere az bir süre kalan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan önemli tahminler geldi.

Hatice Kolçak, ons altının 1900'lü seviyelere gerileme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Kolçak, piyasada iki farklı kur olduğunu söyleyerek doların 22, gram altının ise 1500 lira seviyelerine çıktığını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuşan Hatice Kolçak, "Dolar şu an bankada 22 lira arkadaşlar. Euro ise 24 liranın üzerine fiyatlanmış durumda. Piyasada dolar 21-22 lira arasına geldi. Bu hengamenin içerisinde dolar 22 seviyesine geldi. Gram altın ise 1438 lira, satarsanız ise 1290 TL durumda. Bu makas değil başka bir şey. Fiziki altın ise 1500 liralara kadar tırmandı. Seçimin belirsizliğini borsa satın aldı. Her dönem altın mı alacağız? Portföy olmalıdır. Yani her seferinde altın alınmaz. Önemli olan trendleri takip etmek gerekir. KKM'nin seçim sonrası ne olacağı merak ediliyor. Orası orada bomba gibi duruyor. Şu an altınını satan da var. İyi para 1500 lira, bu adama bir şey diyemezsiniz. 700-800'den almış, kar edip satması kadar doğal bir şey yok. Dolar endeksi yükseliyor. Bu olduğu sürece altın hızlı yükselemez. Ons altında 1900'lü seviyelere düşebilir. Bu ihtimal yani olabilir. Yani bu ihtimal var. Ben bugün bir şey almam. Alınmaz yani" dedi.

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