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Ekonomi Hatice Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın
Ekonomi

Hatice Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın

Yeniakit Publisher
2024-04-21 19:24:00 - 2024-04-21 19:27:54
Hatice Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın

Altın, euro ve dolardaki yükseliş devam ederken ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırım araçlarından olan konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar da bulundu. Ev alımı konusunda vatandaşlara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hatice Kolçak, yeni bir açıklamayla daha yatırımcıların karşısına çıktı. Kendi YouTube hesabında önemli konulara değinen uzman isim, bu defa konut fiyatlarına dikkati çekerek önümüzdeki yıllara ilişkin öngörülerini paylaştı.

EV SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU

Merkez Bankası, enflasyonu durdurmak için politika faiz artışlarının rekor seviye olan 50’ye gelmesiyle beraber yeni yollar izlemeye başladı. Yeni politikalarla birlikte ev fiyatlarındaki ciddi artışlar yerini düşüşlere bıraktı. Uzmanlar ev fiyatlarının geleceğine ilişkin sık sık açıklamalar yaptı.

SATANLAR PİŞMAN OLUR! 

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise akşam konut satışı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

“Bu geçici bir dönemdir, geçer gider. Satıp yerine koyamayan zarar eder, alan kar eder. O dönemde satan herkes zarar etti ve bir daha o malı alamadı. 2019 yılında benzer bir örnek yaşadık, hatırlatmak istiyorum. Bugün satan zarar eder. Belki 3 ayda zararı görmeyebilirsiniz ama ileride aynı durumu yaşayabilirsiniz. 2021-2022 gibi birkaç sene sonra, satanlar pişman olacak ve aynı durumu yaşayacaklar.” 
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