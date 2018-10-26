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Hatice Cengiz kimdir? Hatice Cengiz Cemal Kaşıkçı’yla nasıl ve nerede tanıştı?

Evlilik belgelerini hazırlamak için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolusluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’yla nasıl tanıştığını son dakika olarak açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 15:30
Hatice Cengiz kimdir? Hatice Cengiz Cemal Kaşıkçı’yla nasıl ve nerede tanıştı?

Evlilik belgelerini hazırlamak için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolusluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’yla nasıl tanıştığını son dakika olarak açıkladı.

Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz ilk kez canlı yayında konuştu. Katıldığı bir televizyon programında Cemal Kaşıkçı’yı anlatan Hatice Cengiz, Arap Baharında Körfez ülkelerinin durumunu merak ettiğini ve bu şekilde de Cemal Kaşıkçı’yla tanışma fırsatının olduğunu söyledi. İşte Hatice Cengiz’in Cemal Kaşıkçı ile ilgili söyledikleri:  “Arap Baharı yıllarında, bildiğim dil ve bilgilerim doğrultusunda sahada olmayı tercih ettim. Çünkü bu alan karanlık bir alandı. Hakkında çok bilgi olmayan bir alan. Ben de sahada olup, bölgedeki ayrılıkların sebeplerini incelemek istedim.

Cemal Kaşıkçı’ya verimli bir söyleşi yaptım”

 Arap bölgesindeki mezhep ayrılıkların nasıl insanları kutuplaştırdığını ya da ayrıştırmadığını öğrenmek istedim. O bölgede yaşanan Arap Baharı'ndan sonra körfez bölgesini daha sık takip etmeye başladım. Cemal Bey'le de bu şekilde tanıştık. Kısa bir tanışma faslından sonra çok verimli bir söyleşi yaptık. Avrupa'da ve Amerika'da çok tanınan Kaşıkçı söyleşisini yayınlayamadık. Ama mümkün olmadı. Sonra Cemal Bey'le tekrar iletişime geçtim. Türkiye'ye gelince daha detaylı konuşmak istedim. İlk tanışmamız o programda oldu. Söyleşinin yayınlanmasını arzu ettiğimi ve biraz genişletmek istediğimi söylediğimde, İstanbul'a geldiğinde görüşmeyi teklif etti. Akabinde Türkiye'ye geldi, görüştük. Çok hızlı bir görüşme oldu, o günkü programımız çok yoğundu. İlişkinin ilk başladığı görüşme, o görüşme oldu. Daha çok yüzde 70 özel sorular üzerine ilerledi. Arkasından gelen konuşmalar, bunun özel bir görüşme olduğunun göstergesiydi. Amerika'ya döndükten sonra da benimle görüşmek istediğini söyledi, zaten ilişkimiz başlamış oldu. İstanbul'a çok sık gelen birisiydi. İstanbul'u Türkiye'yi çok seven birisiydi. Cumhurbaşkanı ile de bir dostluğu var. Evlilik düşüncesi oluşunca zaten gidip geldiği bir ülkede ev almak kötü bir fikir gibi gelmedi."

Hatice Cengiz kimdir?

Hatice Cengiz, Hatice Cengiz Bursa doğumludur. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlenmek üzere olduğu nişanlısıdır. Türkiye'de 2013 yılında İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2014 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve 2017 yılında mezun oldu. Orta Doğu üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Umman Sultanlığı konusunda akademik çalışma yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:30
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