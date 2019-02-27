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Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig Hatayspor-Galatasaray maçı son dakika. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanş maçında Galatasaray ile Hatayspor, Hatay'da karşılaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda Saat 14:00'te başlayan maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında Galatasaray’ın 11'leri açıklandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig Hatayspor-Galatasaray maçı son dakika. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanş maçında Galatasaray ile Hatayspor, Hatay'da karşılaşıyor. Saat 14:00'te başlayan maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında son durum ne?

Hatayspor-Galatasaray 0-1 maçında ilk yarı oynanıyor. 

Hatayspor’da Mirkan’ın 8. Dakikadaki vuruşu direkten döndü. 

Galatasaray, 21. dakikada Muğdat'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golden sonra VAR'a gitti. Emre Taşdemir'in golden önce topu elle alıp almadığını kontrol etti. Hakem VAR incelemesi sonrası golü geçerli saydı.  26. dakikada Hatayspor'da Kubilay'ın sert şutu kaleyi bulmadı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise Hatayspor'da Gökhan Karadeniz'in şutu kaleci İsmail'de kaldı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle: İsmail Çipe, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat.

Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcao, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

Hatayspor 11'leri: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:47
  1. İstanbul
  2. Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle
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  5. Mariano
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  29. Selim
  30. Gökhan
  31. Korkishko
  32. Mirkan

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