Hatayspor - Birevim Elazığspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Hatayspor, Birevim Elazığspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut milli maç arası öncesinde iyi bir ritim ve form yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirterek “uzunca bir ara vardı, 18 günlük ve bu aradan sonra ilk maçımızdı. Milli maç arasından önce iyi bir ritim ve formdaydık. Aynı kaldığımız yerden devam etmek istiyorduk, kendi sahamız da ligin bitimine az bir süre kala puan kaybetmek istemiyorduk. 19. Dakika da golü bulduk, pozisyonlar yakaladık skoru arttırabilecek. Rakibe de pozisyon vermedik bu arada ama oyun 1-0 sürdüğü müddetçe rakip psikolojik olarak hep oyunun içinde kaldı, oyundan kopmadılar. Çift forvete döndüler, riskler aldılar. Buda her an bir hata da oyunun 1-1’e gelebilme riskini taşıyordu. Tam ikinci golü bulup rahatladık derken 73’de hemen bir dakika sonra skor 2-1’e geldi ve rakip maçın içinde kalmaya devam etti. Bizde maçı bitirebilme adına panik pas hataları yaptık bu süreçte kendi oyunumuzu yansıtamadık. Ama attığımız üçüncü penaltı golü ile rahatlayıp maçı bitirdik. Genel anlamda oyuncularıma, izleyicilere teşekkür ediyorum.Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim, takımımızın ritmi milli maç öncesi ritminin bir tık altındaydı. Tabi bu da oynayarak kazanılan bir meleke. Bu noktada tekrar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Maç maç daha iyi pozisyona gelmeye çalışacağız” dedi.

Birevim Elazığspor cephesi

Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu amaçlarının Hatayspor karşısında puan ya da puanlarla dönmek olduğunu belirterek “biz Elazığspor olarak burada planımız puan yada puanlar almaktı. Tabi istediğimiz oyunu maçı ilk 10 dakikasında rakibimizin bizi baskı altına alacağını, ayağa iyi oynayabilen bir ekip olduğunu biliyorduk, o şekilde düşünmüştük. Dengede gider gibi, kontrayla gol arayışında olmayı düşünüyorduk. Fakat 18. dakikada golü yedik. Golden sonra biraz oyunu dengeledik. İkinci yarıda rakip oyuna yine baskılı başladı ama nitekim ikinci yarıda bireysel hatayla ikinci golü yedik. Daha sonra oyunda dengeyi kurmaya çalıştık ama daha sonra oyun disiplininden kopunca rakip savunma arkasına atılan toplarla bulduğu pozisyonlardan birini gole çevirdi. Üzgünüz buradan puan alamadık. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Bizimle aynı yarışın içerisinde olan rakiplerimizin puan kaybetmesi bizim için tek teselli oldu” dedi.