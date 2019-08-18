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Hatayspor - Altınordu maçının ardından

TFF 1.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:15
Hatayspor - Altınordu maçının ardından

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Hatayspor-Altınordu karşılaşması, Hatayspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.


Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Ligin ilk maçı, başlangıçlar gerçekten zor oluyor. Takımlar kendi ritimlerini tam olarak bulmuş değiller. Bu bizim için de geçerli Altınordu için de geçerli. Biz ilk 20 dakika çok iyi başladık. Topa sahip olan, golü arayan taraftık. Altınordu bu dakikalarda biraz daha bekleyerek oynadı. Biz forse etmeye çalıştık oyunu. Ama bu ilk yarının geri kalan dakikalarında bizde bir tempo düşümüne, Altınordu’da da bizi zor durumda bırakacak baskınlar yapmasına fırsatlar verdi. İlk yarının sonlarına doğru onlar oyuna hakimdi. Biz istediğimiz oyunu oynayamadık.


İkinci yarı seyir seyir zevki yüksek bir maç oldu. Top bir kalede, bir bu kalede, pozisyonlar, direkten dönen toplar. Bu seyir zevki güzel bir görüntü ama bizim de tam istediğimiz durum değil. Çok fazla pozisyon verdik. Biz de pozisyonlar bulduk topa daha hakimdik ama kalecimizin kurtarışları, toplar direkten döndü. 80’de attığımız golle de maçı kazandık. İlk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Güzel başlamak önemliydi. Ama bu galibiyetle birlikte gerçekten birinci haftadan çalışmamız gereken bir sürü ayrıntı bize kaldı. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Oyuncularımı kutluyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Altınordu cephesi


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, “Ligin ilk maçıydı. Hazırlık dönemimiz de iyi geçmişti. Genç bir takımız. Hatayspor geçtiğimiz seneden deneyimli ve iyi bir kadroya sahip. Maçın belki başlangıcında istediklerimizi yapamadık. Özellikle topa sahip olduğumuz zamanlarda kullanamayınca rakibin baskısı 15-20 dakika bizim kalemizde gerçekleşti. Ondan sonraki süreçte sistemimiz yavaş yavaş işlemeye başladı. Hücum opsiyonlarımızdaki koridor koşularıyla gol pozisyonlarına girmeye başladık. İlk yarı değerlendiremedik. O dakikalarda topa sahip olup rakibin direncini kırmıştık. Amacımız onların topa sahip olarak daha çok koşmasını sağlamaktı. İkinci yarı belli bir dakikadan sonra temponun düşeceği görülüyordu. İlk maçlar bunlar yaşanıyor. Rakip baskılı görünse de çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin de vardı ama bizimkiler çok netti. Bu dakikalarda golü bulsaydık maç bizim lehimize dönebilirdi. Genç bir takımız. Aslında üretken bir futbol da oynadık. Kaybetmeyi haketmedik, iyi oynadık ama sonuçta atamayınca da gol yeyince kaybediyorsun. Oyunun 90 dakikalık bölümünde olumlu yönleri vardı. Skor belki lehimize gerçekleşmedi ama bu oyunu daha daha geliştirip, üzerine çalışıp, gol bölgelerini daha çok özel çalışmalarla tekrarlayıp kendimizi geliştirmek zorundayız. İyi mücadele ettik. Belki kaybettik ama oyun anlamında kazandık diyebilirim” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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