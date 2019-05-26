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Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından saha karıştı

Hatayspor’un Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek play-of finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarlarının bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:32
Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından saha karıştı

Hatayspor’un Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek play-of finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarlarının bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden plastik sandalyeler ve yabancı maddeler sahaya atıldı. Bu sırada atılan plastik sandalyelerden yüzüne isabet eden görevli polis memuru ile ayağına taş gelen polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tribünden atılan yabancı maddeler sonrası polis Adana Demirspor taraftarına biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası bir çok kişi gözaltına alınırken, bazı taraftar ise yaralandı. Yaralanan taraftarların bazıları ambulans ile hastaneye kaldırılırken bazıları ise ayakta tedavi edildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 19:32
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