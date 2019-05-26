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Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto 1.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:31
Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Hatayspor, 0-0’ın rövanşında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulunurken, Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Ümit Özat basın toplantısına katılmadı.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ilk yarısında 1-0 mağlup duruma düştükleri maçın ikinci yarısında maçı çevirebileceklerine inandıklarını belirterek “0-0’lık ilk maçtan önce söylediğim gibi bizim için bıçak sırtı bir skordu ve bir avantaj elde edememiştik. Şöyle düşünebiliriz, ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısını Antakya’da oynayacaktık. Maça gelince biz etkili başladık. Adana Demirspor takımına göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca sahaya daha çok koyan bir takımdık. Ama son pas, vuruş tercihleri bizi golden uzak tutarken Adana Demirspor ilk karşı atağında pozisyona girmeden golü attı. Bu ilk yarının sonuna kadar hem benim takımıma hem tribünler de bir gerilime neden açıkçası. Bunun önüne geçmemiz zor oldu ama oyuna hakim olarak sürdürdük. Ama ikinci yarı hücum gücümüzle bu maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ve inanmıştık. Çünkü birçok maçı geriden gelip çevirdiğimizi sizler de biliyorsunuz. İki tane kıl payı ofsayt hakemin dediğine göre VAR’dan dönen pozisyonlar ve iki tane nizami gol ile yani 4 tane gol yapabilecek pozisyonlarla bunun üstüne zorlamalarla pozisyon üstünlüğünü elimize aldık. Ondan sonra da geniş alanlarla skoru arttırabilecek pozisyonlar bulduk ama son dakikalarda 2-1’i koruyup finale gitme refleksi ile kontratakları bekledik. Ardından çok talihsiz bir gol yedik. Herkesin, her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım maçı bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son bir yüklenmeyi daha yapıp skoru bulduk. Şehirdeki ambiyansı, inancı, belki benden daha çok hissediyorsunuz. Hatay şehri bunu çok istiyor. Senelerle zorluklarla savaşan bir Hatay şehri, bir Süper Lig’e çıkma finali oynadığımız için çok şükür ediyorum. 3 sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün Süper Lig finali oynayacağımız için Allah’a şükür ediyorum ve burada da elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz, her şeyimizi vereceğiz ve takdiri yine Allah’a bırakacağız” dedi.


Palut, bugüne kadar futbolcularının hiçbir takımın karşısında pes etmediklerini, en iyisine bile kafa tuttuklarını belirterek “Ama çocuklar yürekliler, bugüne kadar hiçbir takımın karşısında pes etmediler. Eskiye gitmek, o takımların isimlerini söylemek istemiyorum. En iyisine de kafa tuttular Allah’ın izni ile bugün yine bırakmadılar. Ben biliyorum, inanıyorum Perşembe günü bir daha bırakmayacaklar. Bizim ne söylediğimizden öte oyuncuların nasıl inanıp, sahaya nasıl performans koydukları bu maçın hikayesini yazma adına çok değerliydi” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 19:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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