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Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto 1.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:42
Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını, oyun olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı kendi sahamızda. Geçen haftaki kötü oyun ve mağlubiyet sonrası toparlanma adına bizim için ilk fırsattı. Bunu kullanmak istiyorduk. İlk 15 dakika son derece agresif ve arzulu başladık maça. Bunu da pozisyonlarla destekledik ama gol atamadık. Rakibin bu arada sadece Pote’nin duran topun ikinci ortasından pozisyon var ilk yarı boyunca. Oyuna daha hakim takım bizdik. Oyun sonradan dengelendi ama hücum agresifliğini elinde bulunduran, gole daha yakın olan taraf takım Hatayspor’du. Uzun uğraşlardan sonra 72. dakikada golü bulduk. Artık bundan sonra oyunu tutup bulabileceğimiz alanlarla skoru arttırabileceğimizi düşünürken, duran toptan çok enteresan bir gol yedik. Duran top direkt kaleye vurulur ya da birisi kafa vurur derken kendi kendimize bilardo gibi topun gidip gelmesi ile golü yedik. Kalan dakikalarda bu noktada reaksiyonumuz galibiyet için yetmedi. Aldığımız risklerle beraber Adana Demirspor’un kullanabileceği alanlar çıktı. Sonuç olarak burada 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bir süredir galip gelemiyoruz. Bugün bunu başarmak istiyorduk. Ama kendimizi oyun olarak geliştirmemiz lazım. Mücadele, istek tamam ama saha içi organizasyon noktasında demek ki kazanmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüp ilk fırsatta tekrar çıkış yakalamak istiyoruz” dedi.



Adana Demirspor cephesi


Ümit Özat’ın maçta tribüne gönderilmesinden dolayı toplantıya katılan Adana Demirspor’un yardımcı antrenörü Serkan Damla da Hatay deplasmanından 1 puan almanın iyi sonuç olduğunu söyledi. Damla, “Sezon başından bu yana ilk defa derli toplu oynadık diye düşünüyoruz. Çok ağır bir saha zemini vardı. Buna rağmen bizim oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Final paslarında biraz daha dikkat edebilseydik, biraz doğru oynayabilseydik buradan 3 puanla çıkmamak mümkün bile değildi. Ama son 2 deplasmanda 2 puan aldık, İstanbulspor ve Hatayspor deplasmanından. Hatayspor güçlü ve iç sahada iyi oynayan bir takım. Buradan da bir puan almak en azından içeride oynayacağımız maça daha moralli olacak. O maçta seyircimizin desteğiyle de inşallah 3 puanla tanışırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:42
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