Hataylı şehidin yürek yakan paylaşımı Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un hikayesi yürekleri dağladı.

Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un hikayesi yürekleri dağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un bir yıl önce göreve başladığı ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilirken, şehit Kurt’un yatağı önünde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı “Kardeşim hakkımı helal ediyorum size. Helal hoş olsun” sözleri yürekleri dağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.