0553 313 94 23

Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı memleketi Hatay’a getirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 01:12
Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı memleketi Hatay’a getirildi.


Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) naaşı Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Osmaniye’ye ardından karayolu ile memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.


Tören mangası ve aile yakınları ile ilçe halkı tarafından karşılanan Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Şehit Kurt, düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 01:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı
    1. Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı
    2. İmamoğlu 'şehit' paylaşımı yaparken..
    3. "İran'la yapılacak bir anlaşmada bölge..
    4. Hatay’lı şehidin naaşı memleketine..
    5. Beyoğlu’nda bir evin balkonu çöktü:..
    6. Gaziantep'te fabrika yangını
    7. İzlandalı vatandaştan Emre..
    8. Sındırgı’da ev yangını
    9. Moldova Cumhurbaşkanı görevinden..
    10. Mısır, Filistin uzlaşı görüşmelerine..
    11. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da..
    12. Haluk Levent’ten lösemi hastası baba..
    13. Batman'da yıldırım düşen ekili alanda..
    14. A Milli Takım’a İzlanda’da büyük..
    15. Kurşunlu açıklarında bozulan yattan..
    16. Almanya'da camilere saldırı
    17. İzlanda'da Milli Takım'a karşı büyük..
    18. Burak Yılmaz’dan İzlandalı yetkililere..
    19. Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
    20. Sel sonrasında yaşlı adam kayboldu
    21. Altun’dan şehit Aybüke öğretmen..
    22. Bursa’da yat arıza yaptı: 3 kişi kayıp
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2019
    24. Çin'e karşı yüzbinlerce kişi sokağa..
    25. Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu
    26. Bilecik’teki yangın kontrol altına..
    27. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    28. Su tesisatı yaparken elektrik akımına..
    29. UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon Portekiz
    30. Başkent’te sel bilançosu: 3 ölü
    Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi
    Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali Yıldırım'ın teklifini reddetti
    Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali Yıldırım'ın teklifini reddetti
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Cengiz Ünder'den maç sonu açıklaması: Dünya şampiyonunu yendik
    Cengiz Ünder'den maç sonu açıklaması: Dünya şampiyonunu yendik
    Rıdvan Dilmen: Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum
    Rıdvan Dilmen: Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum