Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.
IHAAW171607-ASA/22-02-2019- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.22 Şubat 2019 Cuma 17:21
IHAAW171607-ASA/22-02-2019- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.22.02.2019 17:16:07TSINNNN
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