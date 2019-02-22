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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:10
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:10
  1. Hatay

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