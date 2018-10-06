Hatay'ın Defne ilçesinde okulun istinat duvarı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Koçören Mahallesi'nde bulunan kolejin inşaat halindeki ek binasının istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Fatir Murioğlu (42), göçük altında kaldı. Olayı gören Ali Ünal ile bir işçi, kalıp ustasını kurtarmaya çalışırken yaralandı.

AFAD ekiplerince göçük altından çıkarılan Murioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.