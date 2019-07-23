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Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü

Vali Rahmi Doğan:- "Hatay'ın ana vatana katılması, millet olmayı devlet olmaya yeğleyen vefalı Hataylıların birlik ve beraberlik içerisinde, vatan ve millet sevgisinden aldıkları güç ve inançla giriştikleri mücadele sonucunda gerçekleşmiştir"

23 Temmuz 2019 Salı 11:23
Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü

HATAY (AA) - Hatay'ın ana vatana katılmasının 80. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Vali Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Antakya Şehitliği'nde devam eden törende çelenk konuldu, Vali Doğan şeref defterini imzaladı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılmasının 80. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hatay'ın ana vatana katılmasını sağlayan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile arkadaşları olmak üzere mücadele eden herkesi minnet ve şükranla andıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Hatay halkının bağımsızlık tutkusuyla başlayan ve büyük bir inanç, sabır ve kararlılıkla süren mücadelesi, Büyük Önder Atatürk'ün, Hatay'ı 'Şahsi meselemdir' diyerek sahiplenişi ve bizzat yürüttüğü barışçıl ve akılcı politikasıyla zaferle sonuçlanmıştır. Türkiye'nin tarihinde de siyasi ve diplomatik bir başarı olarak önemli bir yere sahip olan Hatay'ın ana vatana katılması, millet olmayı devlet olmaya yeğleyen vefalı Hataylıların birlik ve beraberlik içerisinde, vatan ve millet sevgisinden aldıkları güç ve inançla giriştikleri mücadele sonucunda gerçekleşmiştir. Aziz şehitlerimiz, bizlere vatan toprağı olarak bıraktığınız emanetinizin değerini bilerek onu sizler gibi canımız pahasına koruma ve bizden sonraki nesillere ulaştırma azmi ve gayreti içerisindeyiz."

Daha sonra saygı atışının yapıldığı törende, Doğan ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun yaptırdığı duanın ardından tamamlandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:23
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