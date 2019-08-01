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Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, sabah saatlerinde Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:05
Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, sabah saatlerinde Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.


Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçen çok sayıda mühimmat yüklü tır Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı.


Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:05
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