Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, sabah saatlerinde Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, sabah saatlerinde Hatay’dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçen çok sayıda mühimmat yüklü tır Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı.

Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.