Hatay’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kütüklere çarpması sonucu yaralanan üç kişiden 2’si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya-Samandağ karayolu Hüseyinli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf G.’nin idaresindeki 31 FP 212 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kütüklere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Yusuf G. ile Kamil S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Mehmet S.’nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.