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Hatay'daki terör soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Hatay'da Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:11
Hatay'daki terör soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Hatay'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Z.E ve A.H ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:11
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