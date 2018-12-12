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Hatay'daki terör operasyonu

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:11
Hatay'daki terör operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Z.E ve A.H ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:11
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