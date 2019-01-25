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Hatay'daki tarihi mekanlara ilgi arttı

Dünyanın ilk mağara kilisesi, Titus Tünelleri, Kaya Mezarları ve arkeoloji bakımından ülkenin en zengin müzelerinden birine ev sahipliği yapan Hatay'da, buraları ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla ikiye katlandı - Kentte müze ve ören yerlerini 2017'de 230 bin kişi ziyaret ederken bu rakam geçen yıl yarım milyona yaklaştı

25 Ocak 2019 Cuma 14:37
Hatay'daki tarihi mekanlara ilgi arttı

HATAY (AA) - Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hoşgörü, gastronomi ve medeniyetler kenti Hatay'da, geçen yıl müze ve ören yerlerini yarım milyona yakın kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre, Titus Tünelleri, Kaya Mezarları'nın yanı sıra arkeoloji bakımından ülkenin en zengin müzelerinden Hatay Arkeoloji'ye ev sahipliği yapan kentin değerlerine ilgi artıyor.

Hatay Valiliğinden alınan verilere göre, kentin müze ve ören yerlerini 2014 yılında 72 bin, 2015'te 189 bin, 2016 yılında 160 bin, 2017 yılında ise 230 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yıl 450 bini bularak son yılların en büyük rakamına ulaşıldı.

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, AA muhabirine, Suriye'deki iç savaşın başladığı yıllarda, kentteki turist sayısında ciddi düşüş olduğunu hatırlattı.

O yıllarda kent üzerinde kötü bir algı oluşturulduğunu ancak bunun hiçbir zaman gerçeği yansıtmadığını belirten Nacioğlu, "Bu kötü algıyı kaldırmak için hep birlikte mücadele ettik. İlimizin güvenli, huzurlu bir şehir olduğunu ifade ederek herkesi davet ettik. Bunun meyvesini 2017 yılında almaya başladık. 2017 yılında 230 bin kişinin gezdiği müze ve ören yerlerimizi, 2018'de 450 bin kişi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, Tarihi Kapalı Çarşısı ve Harbiye Şelaleleri gibi giriş ücreti ödenmeyen mekanların da yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Nacioğlu, bu mekanlara da geçen yıl yaklaşık 500 bin kişinin geldiğini kaydetti.

Nacioğlu, gelecek yıl bu rakamların daha da artacağına inandığını vurgulayarak, her gelenin kentten memnuniyetle ayrıldığını sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:37
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