Hatay'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 10 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde aynı istikamette 10 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Yoldaki araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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