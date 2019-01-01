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Hatay'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

01 Ocak 2019 Salı 02:13
Hatay'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

HATAY (AA) - Hatay Devlet Hastanesinde doğan yeni yılın ilk bebeğine "Emre Can" ismi verildi.

Akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.

"Emre Can" ismini koydukları 4 kilogram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanede dünyaya gelen ilk bebek oldu.

Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlattı.

Baba Aslan ise yeni yılın ilk bebeğinin kendi çocuğu olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Eşine teşekkür eden Aslan, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah." dedi.

Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 02:13
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