Kontrol altına alınamadı! Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer, 1 greyder, 5 su tankı, 3 teknik eleman ile birçok söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Yangın, Belen ilçesinin kırsal alandaki bazı mahallelerini de tehdit ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Ketmen, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini bildirdi.