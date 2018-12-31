0553 313 94 23

Hatay'da vahşet! Tesadüfen buldular, bir kişi bayıldı...

Hatay’da gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 06:34
Hatay'da vahşet! Tesadüfen buldular, bir kişi bayıldı...

Olay Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi Temizlik Personellerinin Tabakhane Caddesinde bulunan konteynırdan çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.

Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:34
  1. Hatay
  2. hatay
  3. cinayet
  4. çuval
  5. ambulans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den bor hamlesi! Rekor geldi
    1. Türkiye'den bor hamlesi! Rekor geldi
    2. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    3. Kar tatili haberleri peş peşe geldi
    4. Hatay'da vahşet! Tesadüfen buldular,..
    5. Herkesi ilgilendiriyor... Yayımlandı
    6. Kundaklama iddiası...Korku dolu..
    7. ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme"..
    8. İsim vermeden sert tepki verdi: İki..
    9. CHP liderinden yeni yöntemler.....
    10. Motorlu taşıtlar vergisi değerleme..
    11. General atamalarına ilişkin kararname..
    12. General atamaları Resmi Gazete'de
    13. Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı..
    14. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile..
    15. HDP'de adaylar belli oldu!
    16. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    17. Sivasspor'da forma giyen Carl..
    18. Erzincan'da kar ve buzlanma ulaşımı..
    19. Arjantin'in eski Dışişleri Bakanı..
    20. Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast..
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Arap Baharı yeniden gerçekleşiyor! 8 ülkede gösteriler başladı
    Arap Baharı yeniden gerçekleşiyor! 8 ülkede gösteriler başladı
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!
    CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    YPG'li terörist konuştu: ABD'nin verdiği silahlar...
    YPG'li terörist konuştu: ABD'nin verdiği silahlar...
    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi
    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi