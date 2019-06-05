Hatay’da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu Hatay’ın Erzin ilçesinde evinde uyuşturucu çalıntı elektronik eşyalar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde evinde uyuşturucu çalıntı elektronik eşyalar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Mahmutlu Mahallesinde ikamet eden Kasım C’nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 adet Hint keneviri, 1 kilo kubar esrar, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 167 paket kaçak sigara ve çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 parça elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili Kasım C. gözaltına alındı.

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