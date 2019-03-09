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Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11 torbacı tutuklandı

Hatay’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 torbacıdan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:14
Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11 torbacı tutuklandı

Hatay’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 torbacıdan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Erzin Cumhuriyet Başsacılığı’nın talimatları doğrultusunda Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun Narkotik Şube ekipleri destekli‘Torbacı‘olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına 4 Mart’ta sabaha karşı baskın düzenlenmişti.


Gözaltına alınan torbacılar Erzin İlçe Emniyet Müdürülüğü’nde 2 gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 torbacıdan F.T ve M.Ö serbest kalırken İ.Y, İ.E, B.K, H.Ö, M.Y, M.A, Y.Y, H.B, S.C, S.E ve H.B isimli 11 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce işledikleri suçtan dolayı cezaevinde bulunan E.E ve Z.B. hakkında da ikinci bir tutuklama kararı verildi.


Aynı suçtan aranan Y.D’nin ise firarda olup her yerde arandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:14
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