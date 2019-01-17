Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı17 Ocak 2019 Perşembe 12:26
HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki teknik takip sonucu operasyon düzenledi.
Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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