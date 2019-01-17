Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.







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