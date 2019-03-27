Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Narkotik birimlerince bir ikamette yapılan aramada 31,5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimlerince fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen bir adrese operasyonu düzenledi. Evin önündeki ahır olarak kullanılan bölümde narkotik ekiplerince yapılan yapılan aramada 31,5 kilo satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar maddesi ile S.S. isimli kadın ile İ.T. (34) ve S.U. (44) adlı zanlılar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.