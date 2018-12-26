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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticarete yaptığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan zanlılarla bağlantıları olduğu tespit edilen 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
  1. gözaltı
  2. Hatay
  3. operasyon
  4. uyuşturucu

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