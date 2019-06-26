Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Turan Bulvarı'nde Suriye uyruklu Ahmet El Asker'in kullandığı 42 MA 2102 plakalı otomobil, aynı yönde giden Kemal Nurlu idaresindeki 31 ET 630 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Kemal Nurlu'nun kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada 42 MA 2102 plakalı otomobildeki T.N, İ.M, H.N ile diğer otomobilin sürücü Nurlu ile yanında bulunan Ş.N yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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