Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkiinde plakasına ulaşılamayan bir otomobille, 31 AZ 598 plakalı otomobilin karıştığı kazada yol kenarına savrulan 31 AZ 598 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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