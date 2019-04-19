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Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki dev kütüklere çarptı.

19 Nisan 2019 Cuma 19:38
Hatay’da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki dev kütüklere çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Antakya-Samandağ karayolu Hüseyinli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf G.’nin idaresindeki 31 FP 212 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yol kenarındaki dev kütüklere çarptı. Kazada sürücü Yusuf G. ve otomobil içerisinde bulunan Mehmet S. ile Kamil S. ağır yaralandı. Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde yeni kazanın yaşanmaması için önlem aldı.


Tıkanma noktasına gelen trafik, kaza yapan otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 19:38
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