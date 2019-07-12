Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Dörtyol-İskenderun kara yolu Kuzuculu mevkisinde, Yurdal Dokuz'un (51) kullandığı 31 P 0830 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KOH 99 plakalı tır çarpıştı. Kazada Yurdal Dokuz yaşamını yitirdi.



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