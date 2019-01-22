0553 313 94 23

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

22 Ocak 2019 Salı 22:41
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BAC 52 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi kavşağı yakınında yolun kenarında yürüyen Zebübullah Rahmani'ye (27) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Rahmani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Rahmani'nin yakınları sinir krizi geçirirdi.

Polis, kaza sonrası otomobili bırakarak kaçan sürücüyü arıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:41
  1. Hatay
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
    1. Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2..
    2. Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 1..
    3. Bursa'da kaybolan engelli genç aranıyor
    4. B.kunu yiyen Celal Şengör, Türkiye'ye..
    5. Suriyelileri geçti! Mültecileri kabul..
    6. Galatasaray, Boluspor'u tek golle geçti
    7. Maçın ardından
    8. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2019..
    9. Binali Yıldırım'dan Mahmut Tanal'a..
    10. Sarı yeleklilerin gösterilerinde "yaya..
    11. Bulgaristan'da grip salgını
    12. 'Pazarlamacı' Yılmaz Özdil'den 'M...
    13. 2019’da hacca görevli gidecek..
    14. "TÜBİTAK'ın projeleri destekleme..
    15. Yelken: TYF Kış Kupası
    16. Şeker alerjiniz olabilir! Şeker..
    17. Aliyev ve Paşinyan Davos'ta görüştü
    18. Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
    19. Sudan, Güney Sudan petrolünün ihracatı..
    20. Güvenlik görevlileri ile hasta..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe