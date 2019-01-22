Hatay'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiği öğrenildi.22 Ocak 2019 Salı 23:49
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 BAC 52 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi kavşağı yakınında yolun kenarında yürüyen Zebübullah Rahmani'ye (27) çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Rahmani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Rahmani'nin yakınları sinir krizi geçirirdi.
Polis, kaza sonrası otomobili bırakarak kaçan sürücüyü arıyor.
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