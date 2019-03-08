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Hatay'da trafiğe yön veren kadın polisler

Kentin en yoğun bölgesi Antakya ilçesinde, 17 kadın trafik polisi, trafiğin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için çaba gösteriyor- Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü İdari Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ayten Vural:- "Kadın trafik polislerinin caddelerde görev yapmasını istememizdeki amacımız, kurallara dikkati çekmek, farkındalık yaratmak, mesleğe özendirmek. Bu konuda da olumlu sonuçlar almaya başladık"

08 Mart 2019 Cuma 11:13
Hatay'da trafiğe yön veren kadın polisler

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'da, trafiğin en yoğun olduğu Antakya ilçesinde, 17 kadın trafik polisi, araç ve yaya trafiğinin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için gece gündüz çalışıyor.

Çoğunlukla erkek polislerin görev yaptığı trafik biriminde, son zamanlarda kadın polislerin sayısındaki artış dikkati çekiyor. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 17 kadın polis, trafik denetimi için kentin en işlek caddelerinde görev alıyor.

Şehrin dört bir yanında görev yapan kadın polisler, trafik akışını düzenliyor, gerekli kontrolleri yapıyor.

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü İdari Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ayten Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda sayılarının az olması nedeniyle sahada görev yapan kadın personel olmadığını kaydetti.

Bu yıl sayının artmasıyla kadınların aktif olarak sahada da yer aldığını aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Kadın trafik polislerimiz de tıpkı erkek meslektaşları gibi gece gündüz görev alıyorlar. Yol uygulamalarında çeşitli eğitim faaliyetlerinde, tüm kadın personelimiz yer alıyor. Kadın trafik polislerinin caddelerde görev yapmasını istememizdeki amacımız; kurallara dikkati çekmek, farkındalık yaratmak, mesleğe özendirmek. Bu konuda da olumlu sonuçlar almaya başladık. Özellikle kadın sürücüler bizleri görünce mutlu oluyorlar. Çocuklar, bizlere çiçek veriyorlar. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor."

- "Kadınlar her alanda var"

Polis memuru Tuba Medine Tuncer de 6 aydır trafik polisi olarak caddelerde görev aldığını belirtti.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Tuncer, "Dışarıda olmanın elbette zor yanları oluyor. Kış şartlarında soğuk olabiliyor. Vatandaşlarımız sağ olsunlar sıcak çay, kahve getiriyorlar. Kadınları güçlü şekilde gördüklerinde mutlu olduklarını anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Polis memuru Seda Aygün ise özellikle kadın sürücülerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Kendilerini gören kadınların, trafikte güven kazandığını anlatan Aygün, kadınların zor da olsa her alanda var olduklarını gösterdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Trafik polisliğini isteyerek seçtiğini anlatan Kadriye Sarıışık da "Trafik polisliği erkeklerin mesleği gibi görünse de kadınlar olarak da bu mesleğin üstesinden geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıldır trafik polisliği yapan Nilgün Kansu ise kadın olarak dışarıda görev yapmanın zor tarafı olsa da Türk polisi olmanın gururunun, her şeye bedel olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:13
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