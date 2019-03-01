0553 313 94 23

Hatay’da tır, midibüse çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde tırın tarım işçisi taşıyan midibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

01 Mart 2019 Cuma 18:39
Hatay’da tır, midibüse çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde tırın tarım işçisi taşıyan midibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Payas-Dörtyol arasındaki otoyolda seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 31 UZ 750 plakalı tır mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 20 BE 509 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs kullanılamaz hale geldi. Midibüste bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 işçi yaralandı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ve İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap geldi
    1. Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap..
    2. Gazeteciler Vali Baruşt’an ilan..
    3. Almanya'nın Suudi Arabistan'a..
    4. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    5. Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
    7. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    8. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    9. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    10. 'Hocalı Soykırımı' sosyal medya..
    11. İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
    12. "Patriot konusunda müzakereler başladı"
    13. "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek..
    14. Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim..
    15. Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin..
    16. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    18. TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat
    19. Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada..
    20. Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var