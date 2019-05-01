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Hatay'da terör operasyonu

Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:31
Hatay'da terör operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da, Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı ve Belen ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonlarda, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen 7'si kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri ev hapsi, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:31
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