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Hatay'da "Suriye Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi

03 Ocak 2019 Perşembe 14:54
Hatay'da "Suriye Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi

HATAY (AA) - Hatay'da, Vali Rahmi Doğan başkanlığında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Kilis Valisi Recep Soytürk'ün de katılımıyla "Suriye Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antakya'daki otelde düzenlenen toplantıya Gül ve Soytürk'ün yanı sıra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinden sorumlu vali yardımcıları, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve ilgili kaymakamlar katıldı.

Vali Doğan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, konuklarını Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bir operasyon var. Bu operasyon çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay valiliklerimiz görevlendirilmiştir. Bu bölgelerde valiliklerimizin yapmış olduğu iş ve işlemlerin süreçleriyle ilgili istişare yapmak üzere bir aradayız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:54
  1. Güvenlik toplantısı
  2. Suriye

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