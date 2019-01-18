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Hatay'da su basan mahallerde hasar tespit çalışması

18 Ocak 2019 Cuma 16:40
Hatay'da su basan mahallerde hasar tespit çalışması

HATAY (AA) - Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde, hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve belediye ekipleri, Karasu Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan Reyhanlı'nın Karacanlık ve Kumtepe, Kumlu'nun Gülova, Kırıkhan'ın Kazkeli ile merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki tespitlerini sürdüren ekipler, vatandaşlarla da görüşerek temel ihtiyaçları konusunda destek verdi.

AFAD ekipleri, ayrıca sel suları nedeniyle ahırlardan çıkartılmak zorunda kalan hayvanlar için barınaklar kurdu.

Türk Kızılayı ekipleri ise Aşağıoba Mahallesi'nde günde 3 öğün sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Bu arada, su baskını nedeniyle dün trafiğe kapatılan Hatay Havalimanı ana yolundaki çalışmaların sürdüğü, sürücülerin farklı güzergahlara yönlendirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:40
  1. Hatay
  2. onarım
  3. su baskını

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