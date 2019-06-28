Hatay’da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı Hatay’da "St.

Hatay’da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi’nde tören düzenlendi.



St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Beyrut Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyel’in yönettiği ayinde dualar okundu. Hristiyan vatandaşlar dilekte bulunurken, ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.

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