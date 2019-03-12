Hatay'da sınır ihlali yapan 8 Suriyeli yakalandı

Hatay'da sınır ihlali yapan 8 Suriyeli yakalandı12 Mart 2019 Salı 12:23
ANKARA (AA) - Hatay'da, hudut birliklerince Narlıca bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçen Suriye uyruklu 5'i kadın 8 kişi yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri sınır bölgelerindeki etkin kontrollerini sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Narlıca bölgesinde, dün yaptıkları devriye sırasında, yasa dışı sınır geçişinde bulunan Suriye uyruklu 5'i kadın 8 kişiyi yakaladı.
Yakalanan kişilerin, terör örgütleri ile bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
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