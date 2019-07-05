Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada 17 yaşındaki Yusuf E. boğazından silahla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Yusuf E, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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