0553 313 94 23

Hatay'da şiddetli yağış bentleri yıktı, ev ve ahırları su bastı

Merkez Antakya ilçesine bağlı bir mahallede, sel sularını önlemek için kurulan bentlerin yıkılmasının ardından çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı - Vatandaşlar, ahırlarındaki hayvanlarını kendi imkanlarıyla tahliye etti

17 Ocak 2019 Perşembe 02:34
Hatay'da şiddetli yağış bentleri yıktı, ev ve ahırları su bastı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir mahallede, Amik Ovası'ndaki yağmur sularını önlemek için kurulan bentlerin yıkılması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı.

Antakya kırsalındaki Aşağıoba Mahallesi sakinleri, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen Amik Ovası'ndaki yağmur sularının mahalleye geçişini engellemek için bent kurdu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden bu bentler yıkıldı. Bendin yıkılması mahalledeki bazı ev ve ahırların sular altında kalmasına yol açtı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanlarını ahırlardan tahliye etti. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemeye çalıştı.

- "Bentlerle suyu ne kadar engellediysek bir türlü tutamadık"

Mahalle sakinlerinden Diyap Döşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle çok mağdur olduklarını söyledi.

Yetkililerden yardım isteyen Döşoğlu, "Bentlerle suyu ne kadar engellediysek bir türlü tutamadık. Evlerimizi su bastı, çok mağduruz. Ahırlarımızı da su bastı. Tavuklarımızı taşımak zorunda kaldık. Evimiz, yurdumuz her yerimiz gitti." dedi.

Aysel Erdemir ise 60 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar hayatında böyle bir felaket görmediğini anlattı.

- "Hayvanlarını taşıyamayanlar var"

Hamit Kuvvetli de taşkınların meydana getirdiği sel nedeniyle mahallelerinin su altında kaldığını söyledi.

Kurdukları bendin yıkıldığını dile getiren Kuvvetli, "Yavaş yavaş köyümüze su girmeye başladı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. Köyümüzün büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvanlarla nereye gideriz? Sıkıntı... Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı taşıdık ancak taşıyamayanlar var, onların da maalesef kendi kaderlerini beklemekten başka ellerinden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Aşağıoba'da yaklaşık 600 hanenin bulunduğunu aktaran Kuvvetli, mahallenin dörtte birinin sular altında kaldığını iddia etti.

Öte yandan, Hatay Havalimanı'na giden yolda, iki tarafını da saran sel sularının sürücülere olumsuzluk yaşatmaması için sivil araç giriş çıkışının engellendiği, yolcuların otobüslerle havalimanına taşındığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 02:34
  1. Hatay
  2. su baskını
  3. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi (1)
    1. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    2. Hatay'da şiddetli yağış bentleri..
    3. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    4. Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait..
    5. BM'de bir skandal daha! Çalışanların..
    6. Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk..
    7. Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
    8. "Trump'ın Suriye'den çekilme kararında..
    9. İzleyenler mest oldu: Mescid-i Aksa'ya..
    10. Real Madrid, Kral Kupası'nda çeyrek..
    11. Ali Koç'tan FFP açıklaması
    12. Trump federal çalışanların işten..
    13. Muğla'da cezaevi firarisi 3 kişi..
    14. Gabon Cumhurbaşkanı iyileşmek için..
    15. Yunanistan Başbakanı Çipras güven..
    16. "Iraklı bazı yetkililer ABD..
    17. "Çin zulmünü dile getirdiğimizde..
    18. "Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz"
    19. İslam Ansiklopedisi web sitesine..
    20. ABD ve İngiltere kimlik kartlarıyla..
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş
    Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu