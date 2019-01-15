0553 313 94 23

Hatay'da şiddetli yağış

Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi - Daha önce etkili olan yağışlardan etkilenen tarım arazilerindeki su seviyesi de yükseldi

15 Ocak 2019 Salı 11:52
Hatay'da şiddetli yağış

HATAY (AA) - Hatay'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Defne-Antakya kara yolu yağmur suyu ve çamur birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Su birikintilerinde kalan araçlar belediye ekiplerince çıkartıldı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yolu tekrar trafiğe açtı.

Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü.

Hatay Havalimanı yolunun 3. kilometresinden sonra kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kara yolları ekiplerinin yolun etrafını kaplayan seli önlemek için set çekme çalışması yaptığı görüldü.

Bu arada, yolun iki tarafındaki sularla kaplı tarım arazilerinin üzerinde rüzgar nedeniyle küçük dalgalar oluştuğu gözlendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:52
  1. Hatay
  2. Hatay Havalimanı
  3. sağanak
  4. şiddetli yağış
  5. yollar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019’da af yasası çıkacak mı? Genel af çıkacak mı? | Af son dakika haberleri
    1. 2019’da af yasası çıkacak mı? Genel af..
    2. FETÖ'cü Enes Kanter'e kırmızı bülten
    3. Fenerbahçe'den Galatasaray'a Demba Ba..
    4. 'Gribin düşmanı' olarak biliniyor.....
    5. 10 bin istihdam 5 milyar dolar katma..
    6. Libya'da akıbeti belirsiz çözüm..
    7. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları..
    8. Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar..
    9. Ticareti konuşturup parayı..
    10. Hatay'da şiddetli yağış
    11. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    12. Fatih'te uyuşturucu operasyonu
    13. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne..
    14. Benzin ve motorin için kritik çağrı:..
    15. Şair Nazım Hikmet 117 yaşında
    16. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kontratını..
    17. ANALİZ - İnkardan kabule İran-Taliban..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu..
    19. "İzmir'in kendi hikayesini yazması..
    20. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü