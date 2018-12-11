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Hatay'da şiddetli yağış

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve tarım arazisini su bastı- Yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan 12 koyun kayboldu

11 Aralık 2018 Salı 13:16
Hatay'da şiddetli yağış

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri ile tarım arazilerini su bastı, taşan derenin sularında sürüklenen 12 koyun kayboldu.

Kentte etkili olan şiddetli yağış, merkez Antakya ve Defne ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok ev ve iş yerini su basarken, bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

Bazı evlerin önünde park halindeki araçlar da suya gömülürken, Asi Nehri ile kentin içinden geçen bir çok dere yatağında su seviyesinin yükseldiği gözlendi.

Derince Mahallesi'nde derenin taşması sonucu ise bir ahırda maddi zarar meydana gelirken, ahırda bulunan 15 küçükbaş hayvan suya kapıldı.

Hayvanların sahibi ve mahalle halkı tarafından yapılan arama çalışmalarında koyunlardan 3'ü bulundu, diğer 12 hayvanı arama çalışmaları ise sürüyor.

Koyunları nehirdeki akıntıya kapılan Feyyaz Çoban, çok mağdur olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Kredi çekerek aldığı koyunlarının borcunu dahi bitirmediğini anlatan Çoban, "Saat 05,30'da hayvanları çıkarmaya geldik, baktık yok. 15 koyunum vardı hepsi gitti. Şiddetli yağmur vardı, ahırımın yanındaki dere taşmış koyunlarımı sular alıp götürmüş. Aradık 3'ünü bulduk ama geri kalanları bulamadık." dedi.

Evini su basan İnayet Görüroğlu da sabah erken saatte yağmurun şiddetlendiğini belirtti.

Evlerin içinin su dolduğunu ifade eden Görüroğlu, "Belediyeyi aradık kimse gelmedi, ekip göndermiyorlar, kendi imkanlarımızla evleri temizliyoruz. Eşyalarımız, buzdolaplarımız suyun içinde." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:16
  1. Aşırı yağış
  2. hataş
  3. sel

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